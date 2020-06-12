Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Sever, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders, deneme sınavı ve sanal resim yarışmalarıyla öğrencileri eğitim öğretim döneminde canlı tutmaya çalıştıklarını dile getirerek, fen lisesi olduklarını ancak yıl boyunca sportif, sosyal ve kültürel pek çok çalışma içerisinde yer aldıklarını, sporda kentte yapılan neredeyse bütün yarışmalara girdiklerini ve derece elde ettiklerini belirtti.

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Veli Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uzaktan eğitim sistemine geçildiğini hatırlatarak, bu süreçte öğrenci ve velilerden hiç kopmadıklarını söyledi.

- " Sanal resim sergisi ile daha büyük bir kitleye ulaştık"

Okul yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, öğrencilerin büyük emekle yaptığı resimlerin görüntüsü AVM ve mağazalardaki ekranlardan beğeniye sunuldu.

Öğrencilerin eğitiminin yanı sıra resim ve beden eğitimi derslerinde de neler yapılabileceğini okul yönetimiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Sever, "Öğrencilerimizin resim öğretmeniyle epey bir çalışması vardı. Bu çalışmaları sanal ortamda ilimize ve ülkemize ulaştırmayı düşündük. Sanal resim sergisine karar verdik." dedi.

Resim öğretmeni ile 60 öğrencinin çizdiği 81 eseri bir araya getirerek videosunu hazırladıklarını dile getiren Sever, yaptıkları bu çalışmaları Diyarbakır'da farklı noktalarda yayınladıklarını aktardı.

Sever, "Sanal resim sergimiz pek çok yetkili tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Bu bizi onurlandırıyor. Her yıl resim sergisini yıl sonunda okulumuzda yapıyorduk. Bu yıl pandemi sürecinden dolayı yapamadık. Sanal resim sergisi ile daha büyük bir kitleye ulaştık." diye konuştu.

- "Resimlerimizi sergilediğimiz için mutluyum"

Öğrencilerden Evindar Dindaroğlu ise babasıyla dışarı çıktığı sırada bir mağazada resimlerinin yer aldığı sergiyi görünce mutlu olduğunu söyledi.