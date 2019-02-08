SPOR

Liverpool 125 milyon sterlin kar ederek rekor kırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.

Liverpool 125 milyon sterlin kar ederek rekor kırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve UEFA'dan 72 milyon sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle Barcelona'ya gönderen Liverpool, yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.

"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla 40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
Manchester City zirveye yerleştiManchester City zirveye yerleşti
İngiltere'de skandal! Soruşturma açıldıİngiltere'de skandal! Soruşturma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Livepool İngiltere Premier Lig Şampiyonlar Ligi uefa

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya alınmadı

Şampiyon boksör ölü bulundu

Şampiyon boksör ölü bulundu

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

İşte Benzia'nın yeni adresi

İşte Benzia'nın yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool 125 milyon sterlin kar ederek rekor kırdı

Liverpool'dan dünya rekoru

Manchester City Premier Lig'de zirveye yerleşti

Manchester City zirveye yerleşti

Muhammed Salah'a İslamofobik tezahürat nedeniyle soruşturma açıldı!

İngiltere'de skandal! Soruşturma açıldı

Menajeri Joyce Moreno'dan flaş açıklama: Mata Türkiye'ye gelmez

Ve Mata açıklaması geldi

Everton taraftarından Cenk Tosun'a tepki: Problemlerden biri sensin

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Liverpool puan farkını açma şansını kaçırdı

Liverpool fırsatı kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.