Liverpool 125 milyon sterlin kar ederek rekor kırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve UEFA'dan 72 milyon sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle Barcelona'ya gönderen Liverpool, yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.
"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla 40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.
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