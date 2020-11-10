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Liverpool'a bir sakatlık şoku daha! 1 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.11.2020 07:42 | Son Güncelleme

Liverpool'un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold, Manchester City maçında geçirdiği sakatlık sonrasında sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Liverpool'a bir sakatlık şoku daha! 1 ay yok

Liverpool'da sakatlık yaşayan savunma oyuncuları kervanına Trent Alexander-Arnold da katıldı.

İngiliz sağ bek Manchester City maçında geçirdiği baldır sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Van Dijk'ın neredeyse sezonu kapatmasından önce Matip, kaleci Alisson gibi isimlerin sakatlıklarla boğuşmasından muzdarip olan Liverpool, böylelikle Trent'in sakatlığıyla bir kez daha sarsılabilir...

Geçen senenin asist krali sağ bek Alexander-Arnold Leicester, Atalanta, Brighton , Ajax ve muhtemelen Wolverhampton ve Midtjylland maçlarında formasından uzak kalacak.

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