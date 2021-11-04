Liverpool Atletico'yu rahat geçerek tur atlamayı garantiledi

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı aldı ve grup maçlarının bitimine 2 maç kala liderliği garantileyerek turladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Diogo Jota, sağdan Alexander - Arnold'un ortasını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 21. dakikada ise bir kez daha Alexander Arnold'un asistini bu kez Mane gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. 36. dakikada Felipe Atletico Madrid'de kırmızı kart gördü ve ilk yarıyı Liverpool 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Liverpool oyun üstünlüğünü elinde tutarak Atletico Madrid'in gözünü açmasına izin vermedi. 48'de Jota'nın golü VAR'da iptal edilirken 57'de ise Luis Suarez'in golü bu kez VAR'dan döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 12'ye yükseltti ve liderliği garantileyerek tur atlamayı grup maçlarının bitimine 2 maç kala ilan etti. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

