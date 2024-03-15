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Liverpool Avrupa Ligi'nde zoru başardı! İngiliz devi Sparta Prag'a 2 maçta 11 gol atmayı başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2024 01:07
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Liverpool Sparta Prag'ı konuk etti. İngiliz ekibi iki mücadeleden toplamda 11-2'lik skorla ayrılırken adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool sahasında Sparta Prag'ı konuk etti . Anfield Road'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 6-1 gibi farklı bir skorla Liverpool oldu.

14 DAKİKADA 4 GOL

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Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi.

İKİ MAÇTA 11 GOL!

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Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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