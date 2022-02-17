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Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

17.02.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İtalya deplasmanında Inter’i 2-0 mağlup ederek çeyrek final avantajını elde etti.

Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği Inter, İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk etti. Milona’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Oldukça tempolu geçen maçın 76. dakikasında Firmino, İngiliz ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 83. dakikada Liverpool, Mısırlı yıldızı Salah ile skoru 2-0’a getirdi ve sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Ada temsilcisi çeyrek finale yükselme adına büyük bir avantaj elde etti.

RÖVANŞ MÜCADELESİ 8 MART'TA

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mart’ta İngiltere’de oynanacak. (İHA)

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