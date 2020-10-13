Liverpool'dan Uğurcan Çakır atağı

Liverpool için yeniden Uğurcan Çakır gündemde. İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı.

Alman teknik adam İspanyol Adrian’a güvenmiyor ve ikinci kaleci için çalışıyor. Liverpool daha önce Uğurcan Çakır’ı istemişti. İngiltere’de transfer 16 Ekim’de sona eriyor.

Trabzonspor, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

ZORLU İSTANBUL VİRAJI

Öte yandan, Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla karşılaşacak. Milli arayı olumlu geçiren Bordo-Mavililer, Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Kasımpaşa karşısında kritik maçlara çıkacak. (AKŞAM)

