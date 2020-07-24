Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.
Jordan Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.
(AA)
Galatasaray'dan transfer teklifi
Menajeri Süper Lig devini açıkladı
Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu
Juventus şampiyonluk fırsatını kaçırdı
Menajerinden veda paylaşımı
İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!
Taraftarın yüreğine su serpti!
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması
Final maçının hakemi belli oldu
Hasan Şermet koronavirüse yakalandı
Hakan ve Zlatan iş başında
Okuyucu Yorumları 0 yorum