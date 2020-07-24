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Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Premier Lig’de ödüller sahiplerini buluyor. İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu ödülü kazanırken takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane’yi, Manchester City’den Kevin De Bruyne’yi ve Manchester United’tan Marcus Rashford’u geride bıraktı.

Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Jordan Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.

(AA)

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