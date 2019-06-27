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Liverpool, Sepp van den Berg'i transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda'nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı.

Liverpool, Sepp van den Berg'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Van der Berg'in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Sepp van den Berg'in bonservisi için Hollanda ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sepp van den Berg liverpool Zwolle

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