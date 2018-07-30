Liverpool Simon Mignolet'yi 29 kişilik kamp kadrosuna almadı!

Kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş'a Mignolet'ten sevindirici haber geldi.
Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Simon Mignolet idi.
Siyah Beyazlılar'ın Liverpool'da üçüncü kaleci durumuna düşen Belçikalı eldivenle temas kurduğu ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedilmişti.
Bugün de 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Fransa'da gerçekleştirilecek sezon öncesi hazırlık kampı için belirlediği 29 kişilik listede Mignolet'ye yer vermedi.
Klopp'un bu kararı, Belçikalı kalecinin Beşiktaş'a geleceğine yönelik dedikoduları iyice güçlendirdi.
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