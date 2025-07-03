SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti...

Liverpool futbolcusu Diogo Jota'nın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. 11 gün önce evlenen Diogo Jota'dan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğdu. Görgü tanıklarının anlattığı olaya göre, Jota'nın arabası kazayı geçirdikten hemen sonra alev aldı.

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti...
Emre Şen

Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dünya futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olan Diogo Jota'dan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğdu.

ARAÇ TAMAMEN ALEVLER İÇİNDE KALMIŞ

Liverpool un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti... 1

Ambulansı arayarak durumu bildiren görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç tamamen alevler içinde kalmış ve yangın çevredeki bitki örtüsüne de sıçramıştı.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Liverpool un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti... 2

Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora şehrinin Sanabria kasabasında trafik kazası geçirdi. Kazada seyahat ettiği aracın yoldan çıkması ve yangın çıkmasının ardından Diogo Jota ve Portekiz 2’nci Ligi takımlardan Penafiel’da forma giyen kardeşi Andre Jota, hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Liverpool un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti... 3

Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak alev aldığı öğrenildi.

22 HAZİRAN'DA EVLENMİŞTİ

Liverpool un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti... 4

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, 22 Haziran'da Rute Cardoso ile dünya evine girmişti. Diego Jota'nın 3 küçük çocuğu vardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe transfer resmen açıkladı! 2 yıllık anlaşma...Fenerbahçe transfer resmen açıkladı! 2 yıllık anlaşma...
Ertuğrul Doğan: "Gelin, yeni bir sayfa açalım"Ertuğrul Doğan: "Gelin, yeni bir sayfa açalım"
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Diogo Jota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şu bizim insanlar da çok acayip ha. İman etmeyen birine Allah rahmet eylesin denmezz
Allah rahmet etsin
müslüman değil rahmet olamaz
@photomen_2017 Allah’ın kime rahmet edeceğini içinde ki imanın ne olduğunu bilemezsin. Bu yüzden ön yargılı olma
Allah rahmet eylesin çok genç yaşta gitti seyir halinde hız her zaman riskli
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatları, alkol ve sigaraya ÖTV zammı belli oldu

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yıldızından Diogo Jota'ya veda...

Galatasaray'ın yıldızından Diogo Jota'ya veda...

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Mauro Icardi, Galatasaray'a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme

Mauro Icardi, Galatasaray'a kampa katılamayacağını söyledi! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.