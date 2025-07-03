Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazası! Daha 11 gün önce evlenmişti...

Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dünya futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olan Diogo Jota'dan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğdu.

ARAÇ TAMAMEN ALEVLER İÇİNDE KALMIŞ

Ambulansı arayarak durumu bildiren görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç tamamen alevler içinde kalmış ve yangın çevredeki bitki örtüsüne de sıçramıştı.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora şehrinin Sanabria kasabasında trafik kazası geçirdi. Kazada seyahat ettiği aracın yoldan çıkması ve yangın çıkmasının ardından Diogo Jota ve Portekiz 2’nci Ligi takımlardan Penafiel’da forma giyen kardeşi Andre Jota, hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu Lamborghini marka araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak alev aldığı öğrenildi.

22 HAZİRAN'DA EVLENMİŞTİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, 22 Haziran'da Rute Cardoso ile dünya evine girmişti. Diego Jota'nın 3 küçük çocuğu vardı.