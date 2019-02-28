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Liverpool Watford'u farklı yenerek zirvedeki yerini korudu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.02.2019 07:52 | Son Güncelleme

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Watford'u 5-0 yenerek zirvedeki yerini korudu

Liverpool Watford'u farklı yenerek zirvedeki yerini korudu

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Watford'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Ligin 28. haftasında Anfield Road Stadı'nda Watford'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 20. dakikalarda Sadio Mane, 66. dakikada Divock Origi ile 79 ve 82. dakikalarda Virgil van Dijk attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı. Liderin en yakın takipçisi Manchester City, sahasında West Ham United ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 59. dakikada Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan Manchester temsilcisi, puanını 68'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.

LONDRA DERBİSİNDE KAZANAN CHELSEA

Ligdeki son dört maçının üçünü kaybeden Chelsea, derbi maçta zirve mücadelesi veren Tottenham Hotspur'u konuk etti. Pedro'nun 57. dakikadaki golüyle öne geçen Chelsea, Kieran Trippier'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri, Manchester City ile oynadıkları kupa finalinde gerilim yaşadığı kaleci Kepa Arrizabalaga'yı yedek soyundurdu.

AÇILIŞI MESUT ÖZİL YAPTI

Arsenal, sahasında ağırladığı Bournemouth'u 5-1'lik skorla geçerek haftayı üç puanla kapadı. Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30 yaşındaki Özil, takımının ikinci golünün de asistini yaptı.

Bournemouth, Fransız futbolcucu Lys Mousset'in 30. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Laurent Koscielny'nin golüyle başlayan Arsenal, 59. dakikada Pierre Aubameyang ve 78. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Gecenin diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'nun 33 ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçen Manchester United'da perdeyi 83. dakikada Ashley Young kapadı. Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Joel Ward

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig liverpool watford

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