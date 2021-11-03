Sporting Lizbon- Beşiktaş maç özeti! Beşiktaş Lizbon'u 2-1 mağlup etti

Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı bugün Exxen ve CBC Sport platformlarından canlı yayınlandı. Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a konuk oldu. Nefes kesen maçın sonucunda sahadan galip ayrılan takım siyah beyazlılar oldu. İşte Lizbon- Beşiktaş maç özeti!

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

UEFA Gençler Ligi karşılaşmasında Beşiktaş , deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. İlk yarıya 19. dakikada Koray Yağcı'nın ve 20. dakikada Azad Demir'in golleriyle Beşiktaş, Sporting Lizbon'a karşı 2-0 önde başladı.

Maçın ikinci yarının 56. dakikasında ise Cisse'nin kendi kalesine attığı gol ile Sporting maç skorunu 2-1 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da gol bulamadı. Böylelikle Beşiktaş 4. maçında ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Sporting ise 5 puanda kaldı.



