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Sporting Lizbon- Beşiktaş maç özeti! Beşiktaş Lizbon'u 2-1 mağlup etti

03.11.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı 3 Kasım 2021 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Rus hakem Sergei Karasev tarafından yönetilen maç 23.00'da başladı. Maçın sonucunda Beşiktaş Lizbon'u 2-1 mağlup etti. İşte Lizbon- Beşiktaş maç özeti!

Sporting Lizbon- Beşiktaş maç özeti! Beşiktaş Lizbon'u 2-1 mağlup etti

Sporting Lizbon- Beşiktaş maçı bugün Exxen ve CBC Sport platformlarından canlı yayınlandı. Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a konuk oldu. Nefes kesen maçın sonucunda sahadan galip ayrılan takım siyah beyazlılar oldu. İşte Lizbon- Beşiktaş maç özeti!

LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

UEFA Gençler Ligi karşılaşmasında Beşiktaş , deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. İlk yarıya 19. dakikada Koray Yağcı'nın ve 20. dakikada Azad Demir'in golleriyle Beşiktaş, Sporting Lizbon'a karşı 2-0 önde başladı.

Maçın ikinci yarının 56. dakikasında ise Cisse'nin kendi kalesine attığı gol ile Sporting maç skorunu 2-1 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da gol bulamadı. Böylelikle Beşiktaş 4. maçında ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Sporting ise 5 puanda kaldı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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