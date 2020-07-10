YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LoftElia Restaurant Bodrum Loft’ta açıldı

LoftElia Restaurant Bodrum Loft’ta açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bodrum’ Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgedeki yer alan mekan, adını yörenin simgesi ‘zeytin’den alıyor

İSTANBUL(AA) - 1 Temmuz 2020 tarihinde tam dolulukla kapılarını açan Bodrum Loft misafirlerini ağırlarken, tatil köyünün içinde tüm bölgeye hizmet verecek şekilde konumlandırılan LoftElia Restaurant da zengin menüsünü tatilcilerle buluşturuyor.

Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede yer alan LoftElia Restaurant adını yörenin simgesi ‘zeytin’den alıyor.

LoftElia Restaurant’ın başında, aynı zamanda İstanbul Karaköy’de eşsiz lezzetleriyle önemli bir müdavim kitlesine sahip Mürver Restaurant’ı da eşzamanlı olarak yöneten Şef Yılmaz Öztürk bulunuyor. Öztürk’ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu LoftElia’nın menüsünde atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlarına açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik ediyor. LoftElia Restaurant’ın menüsünde atıştırmalık ve paylaşmalı seçenekler öne çıkarken, elde edilen taze ürünlere göre menü günlük sürekli olarak yenileniyor.

LoftElia’nın ilk menüsünde Enginar Bottarga, Tatlı Patates, Levrek Marine, Humus & Kuru Et, Semizotu Salatası misafirlere servis ediliyor. Ana yemek kısmında açık ateşte közlenmiş yaz sebzeleri salatası ile sunulan Ahtapot Izgara, odun ateşinde kabak çiçeği, balık kemiği sosu ile Sinarit Kabak Çiçeği ve közlenmiş sebzeler ile ağır ateşte pişirilmiş dana ilik Antrikot Izgara misafirlere sunuluyor. Trüf ve Porçini Mantarlı Risotto ile Linguine Makarna & Istakoz Dilimleri de et seçeneklerine eşlik ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.