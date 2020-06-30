Rögara düşen yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde rögara düşen yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akşam sporu çıkan vatandaşların rögarda kendi sesi duydu. Vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Gaski ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İslahiye Müdürlüğü ekipleri, yavru kediyi düştüğü rögardan çıkartmak için uzun süre uğraştı. Yavru kediye yiyecek atarak yukarı çıkartılarak kurtarıldı. Aç olan yavru kedi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanlarına teslim edildi.

