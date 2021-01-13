Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi " Olgunluk Sertifikası" aldı

İSTANBUL (AA) - Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi, ana işi teknoloji üretmek olmayan bir birim olarak Logo Agile Process Improvement System (LAPIS) sistemi ile tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası almaya hak kazandı.

Logo Yazılım açıklamasına göre, şirketin Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi, Türkiye’de ilk kez ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası'nı, LAPIS sistemi ile aldı.

Teknoloji birimlerinin kullandığı LAPIS, Logo İK süreçlerine uyarlanarak uçtan uca dijitalleşme, çevik çalışma modeline geçiş, İK çıktılarının ölçümlenmesi ve verimlilik artışı sağlandı.

Logo’nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği LAPIS, uzun yıllardır ürün geliştirme birimleri tarafından kullanılıyor. Ürün geliştirme süreçleri için kullanılan LAPIS, şirkette farklı departmanlarda kullanılmak üzere aynı prensipleri taşıyarak ana işi teknoloji olmayan (non-IT) ekipler için uyarlandı.