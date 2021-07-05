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  4. Logo Yazılım, AR-GE'de kadın istihdam oranında lider teknoloji şirketi

Logo Yazılım, AR-GE'de kadın istihdam oranında lider teknoloji şirketi

05.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu: - "Çeşitlilik ve dahiliyet odaklı çalışmalarımıza verdiğimiz önem ile yakaladığımız başarımızda Logo'da biz fırsat eşitliği, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, Turkishtime AR-GE 250 Araştırması'na başvuran teknoloji şirketleri arasında yüzde 43,2'lik AR-GE'de kadın istihdam oranıyla lider oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, Turkishtime AR-GE 250 Araştırması’na başvuran teknoloji şirketleri arasında yüzde 43,2'lik AR-GE'de kadın istihdam oranına göre lider olurken, aynı zamanda "AR-GE harcamalarına göre en büyük 250 şirket-2020" listesinde 14'üncü sıraya yükseldi.

Şirket, ayrıca bilişim ve bilişim teknolojileri sektöründe AR-GE'ye en fazla harcama yapan şirketler arasında 2. sırada yer aldı. Logo Yazılım, 409 çalışan ile AR-GE merkezinde çalışan kadın personel sayısına göre 4. sıraya, 806 personel ile AR-GE merkezinde çalışan lisans ve lisans üstü eğitime sahip personel sayısında 7. sıraya, AR-GE merkezinde alınan marka sayısına göre ise 22 marka ile 9. sıraya yerleşti.

- "Sürdürülebilir bir başarıya fırsat eşitliği ilkesiyle ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, hızla değişen, dönüşen ve yoğun bir rekabete sahne olan bilişim sektöründe sürdürülebilir bir başarıya fırsat eşitliği ilkesiyle ulaştıklarını belirtti.

Fırsat eşitliği konusundaki hassasiyetlerine işaret eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Çeşitlilik ve dahiliyet odaklı çalışmalarımıza verdiğimiz önem ile yakaladığımız başarımızda Logo'da biz fırsat eşitliği, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimsiyoruz ve bu yaklaşımımızı da 'Klavye sesinin cinsiyeti yoktur' sözleriyle ifade ediyor, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kadın çalışan oranımız yüzde 44, üst yönetimde çalışan kadın oranımız ise yüzde 45'tir. Kuruluşundan beri adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetim anlayışını benimseyen ve ekosisteminde fırsat eşitliğine önem veren bir kurumuz. Bu yaklaşımla küresel düzeyde örtüşen Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplumsal boyutta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği ile eşitsizliklerin azaltılmasına hizmet eden çalışmalar yürütüyoruz."

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