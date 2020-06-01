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Lokanta ve kahvelerde yeniden açılma heyecanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan lokanta, kahvehane gibi işletmeler uzun bir aradan sonra bugün yeniden açılarak hizmet vermeye başladılar.Balıkesir’de uzun bir aradan sonra alınan kararla açılan lokanta ve kahvehaneler sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını yeniden açmanın heyecanını yaşadılar.

Balıkesir’de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan lokanta, kahvehane gibi işletmeler uzun bir aradan sonra bugün yeniden açılarak hizmet vermeye başladılar.
Balıkesir’de uzun bir aradan sonra alınan kararla açılan lokanta ve kahvehaneler sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını yeniden açmanın heyecanını yaşadılar. 2,5 aya yakın bir süredir kahvehanelerin kapalı olduğunu hatırlatan kahvehane işletmecisi Hulusi Yılmaz “Kahveciler odasından gelen genelge üzerine bizde 1,5-2 metrelik mesafelerimizi ayarladık. Bize gelen genelgede 1 masa 4 sandalye olarak belirtildi ama biz 1 masa 2 sandalye olarak ayarlayarak iş yerimizi açtık. Hijyen olarak her şeyi uyguladık. Masalarımıza kolonya ve dezenfektelerimizi koyduk. Müşterilerimizin eğer maskeleri yoksa kendilerine 1 maske vermek suretiyle hizmete başladık. Berberler kahveciler bugün ya bismillah diyerek göreve başladık” dedi.

Kapalı olduğumuz dönemde devletimizden yardım gördük
Lokanta işletmecisi Mürsel Erol ise “2,5 aydır virüs nedeniyle kapatmıştık. Bugün tekrar açtık ve sahalara döndük. Bu aşamada baya sıkıntılı süreç geçirdik. Kapasitemizi düşürdük. 80 kişilik olan kapasitemizi 35 kişiye düşürdük. Masalar arası mesafeleri ayarladık ve tüm tedbirleri alıyoruz. Maske ve eldivenlerimizle müşterilerimizi bekliyoruz. Kaşık çatallarımız tek kullanımlık poşetlerde izole edilmiş halde müşterilerimize sunuyoruz. Personelimiz kapalı olduğumuz bu süreç içerisinde devletimizin bize tanıdığı imkandan faydalanarak 13 personelimizi İŞKUR’a yönlendirdik. Personelimiz kapalı olduğumuz süreçte maaşlarını aldı ve devletimiz bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

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