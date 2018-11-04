Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 114-110 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.
28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Cedi'den Hornets'a karşı 9 sayı
Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-94 mağlup etti.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets'ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94
Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101
Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118
Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95
Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114
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