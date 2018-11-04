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Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi

NBA HABERLERİ  | 04.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

NBA'de Portland Trail Blazers'ı 114-110 yenen Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 114-110 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Cedi'den Hornets'a karşı 9 sayı

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-94 mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets'ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı.

  1. maçında 8. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta J.R. Smith 14 sayı, Jordan Clarkson 13 sayı ve Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94

Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101

Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118

Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95

Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114


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Anahtar Kelimeler:
portland trail blazers NBA los angeles lakers lebron james

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