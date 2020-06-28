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Luigi Datome, Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası geleceği merak edilen isimlerden Luigi Datome'nin İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transferinin kesinleştiği iddia edildi.

Luigi Datome, Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası durumu merak edilen isimlerden Luigi Datome'ye ilişkin İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun ismi uzun süredir AX Armani Exchange Olimpia Milan ile anılırken bu transferin bittiği aktarıldı.

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La Gazzetta dello Sport, sabah saatlerinde yayımladığı haberle Luigi Datome'nin artık bir Olimpia Milano oyuncusu olduğunu ve imzalanan 3 yıllık sözleşme ile hasretin sona erdiğini belirtti. Datome'nin Fenerbahçe Beko ile olan 2 yıllık sözleşmesinden çıkarak Olimpia Milano'ya 3 yıllık imza attığı belirtilirken Datome'nin Sarı-Lacivertliler ile yollarını ayırdığı kesin olarak aktarıldı.

2015'te NBA'den Avrupa'ya Fenerbahçe formasıyla dönen Luigi Datome, takımın 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunda da büyük rol oynamıştı. 32 yaşındaki oyuncu, 2013'te ligin MVP'si olup ayrıldığı İtalya'ya yeniden dönmenin hazırlıklarını yapıyor.

İtalyan gazeteci Matteo Andreani de iki oyuncunun salı günü serbest bırakılacaklarını belirtirken Olimpia Milano ve Olympiacos'un da oyuncuların serbest kalmalarını beklediklerini aktardı.


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