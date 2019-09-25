Luigi Datome: Türkiye benim ikinci evim

Sarı-lacivertli takımda 1 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Datome, İstanbul'daki yaşamı, Türkiye'ye ve Türkçeye bakışı, bir süre önce yayımlanan kitabı, yeni sezondaki hedefleri ve 2019 FIBA Dünya Kupası hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Türkiye'de yaşamaktan ve Fenerbahçe Beko'da oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten 31 yaşındaki basketbolcu, "Dört yıldır burada yaşıyorum. Birçok Türk dostum var. Türkiye ve İstanbul ile bağ kurdum. Türkiye'de yaşananlara karşı fikirlerim var. Türkiye benim ikinci evim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul'da kendimi en huzurlu hissettiğim yer Moda. Sezon bittiğinde tekrar İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum." ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesaplarında Türkçe mesajlar da paylaşan Luigi Datome, Türkçe öğrenip öğrenmediğinin sorulması üzerine, Türkçe konuşarak, "Çok deniyorum. Öğrenmek çok zor ama imkansız değil. Türkçemi her gün biraz daha geliştirmek istiyorum." cevabını verdi.

Datome, "Basketbolculuk kariyerini tamamlandığında İstanbul'da yaşamayı düşünür müsün?" sorusunu, "Bilmiyorum. Tabii ki her şeye açığım ancak belli olmaz." şeklinde yanıtladı. "KİTAPLA İLGİLİ MÜKEMMEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM" Datome, bir süre önce İtalyanca yayımlanan "Gioco Come Sono (Onlar Gibi Oynuyorum)" adlı kitabıyla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldığını aktardı. İtalyan oyuncu, kitabı hakkında şunları kaydetti: "Bu kitabı kariyerimin sonunda çıkarmayı düşünüyordum. Ancak 16 yıllık bir kariyerim var. Beni ikna ettiler ve kabul ettim. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Çok mutluyum. Mükemmel geri dönüşler alıyorum. Olumlu yorumlar geliyor. Kitap projesi beni tatmin etti. Sezon içinde kitabın Türkçesi de piyasaya çıkacak. Kitapta İstanbul'da yaşadığım anılar ve edindiğim tecrübeler var. Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi'nde yaşadığım şampiyonluk ve devamında finalde kaybettiğimiz sezona kadar olan bölümler var." Kitabın ön sözünü Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yazdığının hatırlatılması üzerine Luigi Datome, "Obradovic ile iyi bir ilişkimiz var. Geçen süreçte ben takımda kalmak istedim, o da beni tutmak istedi. Bu noktaya geldik. Birbirimizin ne istediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.