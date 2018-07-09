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Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın başına geçti!

İSPANYA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Fernando Hierro'dan boşalan İspanya Milli Takım teknik direktörlüğüne Luis Enrique getirildi. Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, İspanya Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın başına geçti!

Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, İspanya Milli Takımı'nın başına getirildi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, düzenlediği basın toplantısında, Enrique'nin 2 yıl için milli takımı çalıştıracağını, kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı.

Sporting Gijon, Real Madrid ve Barcelona kulüplerinde oynayan eski İspanyol milli futbolcu Enrique, teknik direktörlük kariyerinde ise Barcelona, Roma ve Celta Vigo'da görev yaptı.

48 yaşındaki Enrique, Barcelona'nın başında bir Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu kazandı.

Julen Lopetegui'nin federasyona haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle 2018 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde teknik direktörlükten alınmış, yerine geçici olarak Fernando Hierro getirilmişti.

İspanya Milli Takımı, turnuvaya son 16 turunda Rusya'ya yenilerek veda etmişti.

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