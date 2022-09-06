Luka Doncic: “FIBA’nın bir şeyler yapması gerek”

Fransa milli takım kaptanı Evan Fournier, geçtiğimiz günlerde FIBA’nın grup aşaması programını değiştirmesini ve oyunculara daha fazla dinlenme imkanı sağlamasını istemişti. Slovenya’nın yıldız ismi Luka Doncic, Fournier’in bu talebini yineledi.

Doncic, Slovenya’nın pazartesi antrenmanından sonra Eurohoops’un sorduğu soruları yanıtlarken Fournier’in yorumları hakkında konuştu:

“Beş günde dört maç oynayacağız. Dün 24 saat içerisinde iki maçımız vardı. Evet, bu herkes için değişmeli. Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkesin daha az dinlenme imkanı var. Bu durum daha fazla sakatlığa sebep olabilir. Özellikle kulüp takımlarının bundan memnun olduğunu sanmıyorum. O yüzden Fournier’e katılıyorum. Daha fazla dinlenme imkanı her zaman iyidir.”

Slovenya, Bosna-Hersek karşısındaki beklenmedik mağlubiyetin ardından 2-1’lik dereceyle B Grubu’nda 3. sırada yer alıyor. Doncic karşılaşmayı 18 sayı – 8 ribaunt – 8 asist ile tamamlasa da 8 üçlük denemesinde isabet bulamadı.

Mağlubiyete rağmen Slovenya bir üst tura çıkmayı çoktan garantiledi. Bu sonuç aynı zamanda Bosna’yı bir üst aşamaya itebilir ve Litvanya gibi bir gücü dışarıda bırakabilir.

23 yaşındaki yıldız, B Grubu hakkında şöyle konuştu:

“Bu grup çılgınlık. Altı takım da çok rekabetçi. Herhangi bir takıma kaybedebilirsiniz. Maçları izlemek taraftarlar için harika. Ama bu gerçekten zor bir grup çünkü herkes seni yenebilir.”

Doncic ayrıca EuroBasket’e damga vuran hakem hataları hakkındaki görüşlerini dile getirdi:

“Türkiye maçındaki süre hatasını ve Litvanya maçındaki teknik faul hatasını görüyorsunuz. Daha çok şey var. FIBA’nın ​​bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok.”

(Eurohoops)

