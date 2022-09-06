SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. Luka Doncic: “FIBA’nın bir şeyler yapması gerek”

Luka Doncic: “FIBA’nın bir şeyler yapması gerek”

06.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luka Doncic, EuroBasket’in yoğun programı ve hakem hataları hakkında konuştu.

Luka Doncic: “FIBA’nın bir şeyler yapması gerek”

Fransa milli takım kaptanı Evan Fournier, geçtiğimiz günlerde FIBA’nın grup aşaması programını değiştirmesini ve oyunculara daha fazla dinlenme imkanı sağlamasını istemişti. Slovenya’nın yıldız ismi Luka Doncic, Fournier’in bu talebini yineledi.

Doncic, Slovenya’nın pazartesi antrenmanından sonra Eurohoops’un sorduğu soruları yanıtlarken Fournier’in yorumları hakkında konuştu:

“Beş günde dört maç oynayacağız. Dün 24 saat içerisinde iki maçımız vardı. Evet, bu herkes için değişmeli. Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkesin daha az dinlenme imkanı var. Bu durum daha fazla sakatlığa sebep olabilir. Özellikle kulüp takımlarının bundan memnun olduğunu sanmıyorum. O yüzden Fournier’e katılıyorum. Daha fazla dinlenme imkanı her zaman iyidir.”

Slovenya, Bosna-Hersek karşısındaki beklenmedik mağlubiyetin ardından 2-1’lik dereceyle B Grubu’nda 3. sırada yer alıyor. Doncic karşılaşmayı 18 sayı – 8 ribaunt – 8 asist ile tamamlasa da 8 üçlük denemesinde isabet bulamadı.

Mağlubiyete rağmen Slovenya bir üst tura çıkmayı çoktan garantiledi. Bu sonuç aynı zamanda Bosna’yı bir üst aşamaya itebilir ve Litvanya gibi bir gücü dışarıda bırakabilir.

23 yaşındaki yıldız, B Grubu hakkında şöyle konuştu:

“Bu grup çılgınlık. Altı takım da çok rekabetçi. Herhangi bir takıma kaybedebilirsiniz. Maçları izlemek taraftarlar için harika. Ama bu gerçekten zor bir grup çünkü herkes seni yenebilir.”

Doncic ayrıca EuroBasket’e damga vuran hakem hataları hakkındaki görüşlerini dile getirdi:

“Türkiye maçındaki süre hatasını ve Litvanya maçındaki teknik faul hatasını görüyorsunuz. Daha çok şey var. FIBA’nın ​​bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok.”

(Eurohoops)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkoğlu: "Bu utanç, FIBA'nın utancıdır!"Türkoğlu: "Bu utanç, FIBA'nın utancıdır!"
Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...
''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''
Anahtar Kelimeler:
eurobasket yaşında iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira geri dönüyor! Türkiye iddiası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.