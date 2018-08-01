Luka Modric'in menajeri Inter ile görüştü

Nainggolan, Vrsaljko, Asamoah, Stefan de Vrij gibi isimleri kadrosuna katan Inter'in, Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modridc'i transfer etmek istediği yazıldı.

Modric'in de Real Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı aktarılırken, bu sezon uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Inter'in güçlü kadro yapılanmasında Modric'i anahtar oyuncu olarak düşündüğü belirtildi.

Modric'in menajeriyle görüşen Inter'in transferde başarısız olursa, B planı olarak Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istediği belirtildi. 32 yaşındaki Modric'in piyasa değeri şu anda 25 milyon Euro... (Fanatik)

