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Luka Modric'in menajeri Inter ile görüştü

İSPANYA HABERLERİ  | 01.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Flaş transferle imza atan Inter'in Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i de kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Luka Modric'in menajerinin Inter yönetimi ile bir araya geldiği öğrenildi.

Luka Modric'in menajeri Inter ile görüştü

Nainggolan, Vrsaljko, Asamoah, Stefan de Vrij gibi isimleri kadrosuna katan Inter'in, Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modridc'i transfer etmek istediği yazıldı.

Modric'in de Real Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı aktarılırken, bu sezon uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Inter'in güçlü kadro yapılanmasında Modric'i anahtar oyuncu olarak düşündüğü belirtildi.

Luka Modric

Modric'in menajeriyle görüşen Inter'in transferde başarısız olursa, B planı olarak Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istediği belirtildi. 32 yaşındaki Modric'in piyasa değeri şu anda 25 milyon Euro... (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
luka modric inter real madrid

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