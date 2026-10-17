Lukaku siftah yaptı! Yıldız isim Kadıköy'de hesabı açtı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Romelu Lukaku, karşılaşmanın 40. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı futbolcu, attığı golle Fenerbahçe kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Mücadelenin ilk yarısında gelen bu gol, Lukaku’nun Fenerbahçe formasıyla gol hanesini açmasını sağladı. İlk 11’de görev alan deneyimli oyuncu, Alanyaspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
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