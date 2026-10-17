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Lukaku siftah yaptı! Yıldız isim Kadıköy'de hesabı açtı

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u konuk ettiği mücadelede sarı-lacivertli taraftarların beklediği an 40. dakikada geldi. İlk 11’de sahaya çıkan Romelu Lukaku, attığı golle Fenerbahçe kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Lukaku siftah yaptı! Yıldız isim Kadıköy'de hesabı açtı
Cevdet Berker İşleyen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

LUKAKU’DAN İLK GOL

Lukaku siftah yaptı! Yıldız isim Kadıköy de hesabı açtı 1

Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Romelu Lukaku, karşılaşmanın 40. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı futbolcu, attığı golle Fenerbahçe kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Lukaku siftah yaptı! Yıldız isim Kadıköy de hesabı açtı 2

Mücadelenin ilk yarısında gelen bu gol, Lukaku’nun Fenerbahçe formasıyla gol hanesini açmasını sağladı. İlk 11’de görev alan deneyimli oyuncu, Alanyaspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

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