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Lüks yatlar Kuşadası’nda boy gösterdi

AYDIN HABERLERİ  | 19.07.2020 20:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yat sahipleri Kuşadası’nda boy gösterdi.Hafta sonu olması ve 30 derecelik sıcak havayı fırsat gören yat sahipleri, Yılancı Burnu ile Güvercinada arasında demir atarak kendilerini serin suya bıraktılar.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yat sahipleri Kuşadası’nda boy gösterdi.
Hafta sonu olması ve 30 derecelik sıcak havayı fırsat gören yat sahipleri, Yılancı Burnu ile Güvercinada arasında demir atarak kendilerini serin suya bıraktılar. Yaklaşık 25 yat ve tekne Kuşadası Körfezi’nde güzel görüntüler oluşturdu. Aralarında yabancı bayraklı teknelerinde bulunduğu tatilciler, hafta sonu tatillerini Kuşadası’nda geçirdi. Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında durup tekne ve yatların oluşturduğu güzel görüntüyü fotoğrafladı.

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