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Lüleburgaz’da silahlı kavga: 1 yaralı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada silah konuştu.

Lüleburgaz’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada silah konuştu. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli karşı tarafın kendisine küfür ettiğini öne sürdü.
Lüleburgaz’da bir iş merkezinin 2. katında bulunan işletmede çıkan kavgada işletme sahibi M.K. ile A.S.K. arasında tartışma çıktı. A.S.K. isimli şahıs çıkan tartışmada M.K.’ya silah çekerek karnından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti. Olayda yaralanan M.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise Asayiş Büro Amirliği’nin sorgusunda M.K.’nın kendisine küfrettiğini öne sürdü.

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