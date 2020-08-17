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Lung ve Lopes takıma katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Portekizli Miguel Lopes ve Rumen kaleci Silviu Lung takıma katılarak çalışmalara başladılar.Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren Rumen kaleci Silviu Lung’un sözleşmesinde opsiyon kullanıldı ve Lung 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Lung ve Lopes takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Portekizli Miguel Lopes ve Rumen kaleci Silviu Lung takıma katılarak çalışmalara başladılar.
Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren Rumen kaleci Silviu Lung’un sözleşmesinde opsiyon kullanıldı ve Lung 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmesi devam eden Portekizli futbolcu Migeul Lopes, gecikmeli olarak Kayseri’ye gelerek takıma dahil oldu. Öte yandan Lopes ve Lung’un takıma katılmasının ardından tek eksik ise Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique kaldı. Pedro, yarın Kayseri’ye gelerek takıma katılacak.

Lung ve Lopes takıma katıldı

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