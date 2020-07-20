Maç öncesi kadroya alındı, takımının Süper Lig'e çıkmasında "anahtar" isim oldu

- Emrah: "Çok zorlu bir 34 hafta geçirdik"

Deneyimli futbolcu Emrah Başsan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Son maçta stadın tamamen dolmasını ve şampiyonluğu taraftara armağan etmek istediklerini ama salgın nedeniyle bunun kısmet olmadığını ifade eden Başsan, "Çok zorlu bir 34 hafta geçirdik. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşadık ama çok şükür biz kulüp, yönetim, takım olarak çok büyük bir aile olduk. En önemlisi de bence bu. Sonuçta içeride bir aile olunursa, dışarıdan o kaleyi yıkamazsın." ifadelerini kullandı.

Başsan, son maçta güzel bir performans sergilediklerini belirterek, hak ettikleri Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- "Hoca 'Hazır mısın?' diye sordu"

Obertan'ın sakatlığı nedeniyle son dakikada ilk 11'e alındığını aktaran Emrah Başsan, şöyle konuştu:

"Şampiyonluk maçında bir hocanın sadece 11 futbolcuya ihtiyacı yoktur. Genelde 14 ya da 15 futbolcuya ihtiyacı olabiliyor. Maçtan önce toplantıda hocamızın verdiği kararla ismim açıklanmadığında, ben de ikinci yarı arkadaşlarıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünmüştüm. Obertan'ın ufak bir sakatlığı oldu. Sonrasında hoca 'Hazır mısın?' diye sordu. Ben de her zaman hazır olduğumu söyledim. Bazen futbolcuların hem psikolojik hem de mental anlamda hazır olması gerekiyor. Sonuçta bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Biz burada bir aileyiz. Biz hak ettiğimiz için Süper Lig'e çıktık."