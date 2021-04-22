MAÇ ÖZETİ | Alanyaspor 3-2 Gaziantep FK

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Alanyaspor 3-2 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. ve 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ile 45+1. dakikada Caulker'gen geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 6. ve 41. dakikalarda golcü oyuncu Muhammet Demir attı. Öte yandan cezasını tamamlayarak takımın başına geçen Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve bir kez daha cezalı duruma düştü.

Alanyaspor'da Salih Uçan, takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak yıldızlaştı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 55 puanla 5. sıraya yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 51 puanla 7. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacakken, Gaziantep FK ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ