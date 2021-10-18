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MAÇ ÖZETİ | Alanyaspor 6-3 Kayserispor

18.10.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi Alanya, rakibi Kayserispor'u 6-3 mağlup etti. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ ÖZETİ | Alanyaspor 6-3 Kayserispor
Efecan Karaca

Efecan Karaca

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ezici bir oyun sonunda 6-3 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada Efecan, 22. dakikada kendi kalesine Hosseini, 45. ve 79. dakikalarda Davidson, 55. dakikada Umut ile 77. dakikada Diedhiou'dan geldi.

Maça hızlı başlayan Kayserispor'un gollerini ise 9. dakikada Onur ile 15. dakikada Gavranovic ile 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu sonucun ardından Bülent Korkmaz ile çıkışına devam eden ve yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Alanyaspor 17 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti. Üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecekken, Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında puan arayacak.

MAÇ ÖZETİ

9' Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

14' Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

15' konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2

20' soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.

22' ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-2

45' Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Kayserispor
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