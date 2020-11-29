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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-0 Konyaspor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Alanyaspor, Konyaspor'u Khouma Babacar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak formunu devam ettirdi.

Ligin yenilgisiz tek takımı olan Çağdaş Atan’ın öğrencileri, iki haftadır kazanan rakibi Konyaspor’u Babacar’ın golüyle mağlup etti.

EFECAN’DAN ARA PAS, BABACAR’DAN SON VURUŞ

Dakikalar 37’yi gösterirken defanstan hızlı çıkan Alanyaspor, orta sahadan top süren Efecan’ın yerden defansın arkasına gönderdiği ara pasla buluşan Babacar ile sonuca gitti: 1-0.

Geride kalan dakikalarda ise iki takımın teknik direktörleri de 5’er oyuncu değiştirdi ancak skor değişmedi.

Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanla liderliğini devam ettirdi. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Aralık Çarşamba günü ise erteleme maçında Göztepe’nin konuğu olacak.

Konyaspor da Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile 3 puan için kozlarını paylaşacak.

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