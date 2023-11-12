MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla döndü! Sarı - lacivertliler, milli araya lider girdi...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve milli araya liderlik koltuğunda girdi. Bu sezon evinde ilk kez puan kaybeden Adana Demirspor ise 22 puanla 3. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İRFAN CAN'IN KAFA VURUŞU KALECİDE KALDI!

Fenerbahçe, 3. dakikada gole yaklaştı. Sarı - lacivertlilerde sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe yaptığı ortayı İrfan Can Kahveci kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

SAMET KALE AĞZINDA DOKUNDU, ERTAÇ POZİSYONU İYİ SEZDİ!

Sarı - lacivertliler, 8. dakikada köşe vuruşu kazandı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde penaltı noktası civarına düşen topa Samet Akaydin dokundu ancak pozisyonu iyi takip eden Ertaç Özbir, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

DZEKO NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

Fenerbahçe, ilk net pozisyonunu 13. dakikada yakaladı. Adana Demirspor savunmasında yapılan pas hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko'nun gelişine vuruşunu kaleci Ertaç son anda kurtardı.

TADIC VURDU, ERTAÇ SON ANDA UZANDI!

Arka arkaya gol fırsatları yakalayan sarı - lacivertliler, 14. dakikada bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı. Yine Adana Demirspor savunmasında yapılan pas hatasının ardından İrfan Can Kahveci'nin ceza yayına çevirdiği topu Dzeko, topukla arkasına bıraktı. Bosnalı golcünün pasının sonrasında Dusan Tadic'in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Ertaç son anda soluna uzanarak çıkardı.

EDIN DZEKO'NUN ŞUTUNDA BİR KEZ DAHA ERTAÇ BAŞARILI!

Fenerbahçe, 25. dakikada çok tehlikeli geldi. Adana Demirspor savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Edin Dzeko, ceza yayı üzerine getirdiği meşin yuvarlağa sol ayağıyla vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ertaç Özbir soluna uzanarak kurtardı.

GRAVILLON'UN ŞUTU DİREKTE PATLADI!

Adana Demirspor, ikinci yarının ilk dakikasında gole çok yaklaştı. Takımını atağa kaldıran ve topla birlikte yarı sahayı geçen Gravillon, ceza sahası dışından şutunu çekti. 25 yaşındaki stoperin şutu direkten auta gitti.

KARTAL'DAN TEK FARKLI TERCİH

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Ligde 30 puanla ikinci durumda olan Fenerbahçe, ligde 6. sırada olan Yukatel Adana Demirspor karşısına Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11 ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 6. sırada giren Akdeniz ekibi, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Mavi lacivertli takım Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang ilk 11 ile çıktı.

Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan kısımda maçı izledi.

Öte yandan maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı.

Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.





