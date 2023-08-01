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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti! Sarı - lacivertliler, toplamda 9-0'la turladı...

01.08.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Moldova'da oynanan müsabakanın 90 dakikasında rakibine büyük bir üstünlük kuran sarı - lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Toplam skorda Zimbru'ya karşı 9-0'lık bir üstünlük kuran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen taraf oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru deplasmanına çıktı. İstanbul'daki ilk maçı rahat kazanan sarı - lacivertliler, Moldova'daki rövanşta da zorlanmadı ve kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Zimbru Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ile 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

İlk maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılan ve toplam skorda 9-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu oynamaya hak kazandı.

İLK TEHLİKE KING'DEN!

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Fenerbahçe'nin ilk etkili atağı 7. dakikada Joshua King'den geldi. Sol kanatta topla buluşan Norveçli futbolcunun ceza sahası dışında sağına çektiği topa yaptığı vuruş yandan auta gitti.

İRFAN CAN'IN MÜTHİŞ VOLESİ AZ FARKLA AUT!

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Sarı - lacivertliler, 10. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan gelen ortayı Michy Batshuayi, ceza yayı üzerinde bulunan İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Deneyimli futbolcunun gelişine yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

MOSTOVEI, SERDAR AZİZ'E GEÇİT VERMEDİ!

İlk yarının sonlarına doğru rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, 45. dakikada en net pozisyonlarından birini yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi pozisyon alan ve yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunu son anda kaleci Mostovei önledi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

TADIC ON FIRE!

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İkinci devreye de hızlı başlayan Fenerbahçe, Dusan Tadic ile aradığı golü buldu. Sol kanadı etkili kullanan sarı - lacivertlilerde ceza sahası içine yapılan ortaya Mert Hakan Yandaş vurdu. Savunmadan seken top, Tadic'in önüne düştü. Sırp yıldız, boş kaleye sadece dokundu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN'IN ÇABASINI BATSHUAYI BOŞA ÇIKARMADI: 2-0!

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Sarı - lacivertliler; sol kanattan yine etkili geldi. Aldığı pasla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortayı tamamlayan Michy Batshuayi, skoru 2-0'a getirdi.

YİNE BATSHUAYI ATTI!

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İkinci golden 2 dakika sonra bu kez sağ kanattan gelişen atakta Osayi-Samuel'in yerden sert ortasında iyi pozisyon alan Michy Batshuayi; kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

İSMAİL YÜKSEK'TEN MUHTEŞEM BİR GOL!

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Fenerbahçe'de maçın en iyi isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, attığı golle karşılaşmaya adeta damgasını vurdu. Kaleye yaklaşık 25-26 metre uzaklıkta topla buluşan genç futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

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