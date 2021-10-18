MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Hatayspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada penaltıdan Diouf ile 73. dakikada Kamara'dan geldi. Gaziantep FK'nın tek sayısını ise 83. dakikada Sagal kaydetti.

Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Hatayspor, 19 puanla Trabzonspor'un arkasında 2. sıraya yerleşirken, son 3 maçta 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK 11 puanla 12. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

3' ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

14' ceza sahası içindeki Lobjanidze'nin sert şutunda, savunma meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

22' Traore'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26' Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası önünde Lobjanidze'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

27' Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, Figueiredo'nun ortasında kaleye doğru yönelen top, direğin üstünden auta çıktı.

31' El Kaabi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

32' sol kanattan Adekugbe'nin ortasında ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

45+5' ceza sahasındaki Traore'nin kaleye gönderdiği topu Kitsiou çizgiden çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

