SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-1 Gaziantep FK

MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-1 Gaziantep FK

18.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9. hafta maçında Hatayspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Hatayspor - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-1 Gaziantep FK
Mame Diouf

Mame Diouf

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hatayspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Hatayspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada penaltıdan Diouf ile 73. dakikada Kamara'dan geldi. Gaziantep FK'nın tek sayısını ise 83. dakikada Sagal kaydetti.

Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Hatayspor, 19 puanla Trabzonspor'un arkasında 2. sıraya yerleşirken, son 3 maçta 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK 11 puanla 12. sırada kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

3' ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

14' ceza sahası içindeki Lobjanidze'nin sert şutunda, savunma meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

22' Traore'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26' Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası önünde Lobjanidze'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

27' Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, Figueiredo'nun ortasında kaleye doğru yönelen top, direğin üstünden auta çıktı.

31' El Kaabi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

32' sol kanattan Adekugbe'nin ortasında ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

45+5' ceza sahasındaki Traore'nin kaleye gönderdiği topu Kitsiou çizgiden çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Hatayspor, Malatyaspor'u ateşe attıHatayspor, Malatyaspor'u ateşe attı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

TFF'den hakem açıklaması

TFF'den hakem açıklaması

Galatasaray maçı öncesi paylaştılar!

Galatasaray maçı öncesi paylaştılar!

'Bu adamı nasıl kaçırırsınız!'

'Bu adamı nasıl kaçırırsınız!'

Yüreğiniz varsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın

Yüreğiniz varsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.