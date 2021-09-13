MAÇ SONUCU | Leeds United 0-3 Liverpool

Karşılaşmada açılış golünü 20. dakikada Mohammed Salah kaydetti. Trent Alexander-Arnold, ceza sahası içindeki Salah'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Kırmızılar, ikinci yarıyı Fabinho'nun golüyle açtı. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içinde seken topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve Liverpool'u 2 farkla öne geçirdi.
60'ta Leeds'li Struijk, Liverpool'lu Harvey Elliott'a sert müdahelede bulununca Hollandalı savunmacı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Elliott ise oyundan çıkarak yerini Jordan Henderson'a bıraktı.
Karşılaşmaya noktayı Saido Mane koydu. Senegalli oyuncu 90+2'de Thiago Alcantara'nın pasını gole çevirdi.
Ligde 4. maçında 3. galibiyetini alan Liverpool puanını 10 yaptı.
Henüz maç kazanamayan Leeds United ise 2 puanda kaldı.
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