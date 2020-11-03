MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid, Lokomotiv Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki ekip, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
İspanyol ekibinin golü 18. dakikada Jose Gimenez'den gelirken, Ev sahibi takımın golünü 25. dakikada Anton Miranchuk (p) kaydetti.
Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Atletico Madrid, lider Bayern Münih'in arkasında 2. sırada yer aldı. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kendine yer buldu.
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