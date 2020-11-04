MAÇ SONUCU | Manchester City - Olympiakos: 3-0

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Manchester City, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti.
Ettihad'da oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Ferran Torres takımının ilk golünü atarken ilk yarı da bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Olympiakos oyuncı değişiklikleriye başlarken Yunan ekibi oyunu iyi tutmayı başardı ancak son 10 dakikaya kadar...
Bu sonucun ardından Manchester City 9 puana ulaşarak kayıpsız liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 3 puanda kaldı.
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