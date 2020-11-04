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MAÇ SONUCU | Manchester City - Olympiakos: 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester City, sahasında Olympiakos'u 3-0 mağlup etti ve kayıpsız liderliğini sürdürdü.

MAÇ SONUCU | Manchester City - Olympiakos: 3-0

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Manchester City, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

Ettihad'da oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Ferran Torres takımının ilk golünü atarken ilk yarı da bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Olympiakos oyuncı değişiklikleriye başlarken Yunan ekibi oyunu iyi tutmayı başardı ancak son 10 dakikaya kadar...

  1. dakikada De Bruyne, tıpkı ilk golde olduğu gibi asistini yaparak Gabriel Jesus'u golle buluşturdu ve maçta fark ikiye çıktı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Joao Cancelo'nun skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Manchester City 9 puana ulaşarak kayıpsız liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 3 puanda kaldı.

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