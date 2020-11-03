MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-2 Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig ekibi Kocaelispor, Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.
Maçın ilk yarısında Alper Potuk ile MKE Ankaragücü'nün bir topu daha direkten dönerken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
90 5. dakikada Kocaelispor ikinci golü buldu: Murat Cem Akpınar'ın çizgiden çıkardığı topla kale önünde buluşan Erdinç Karakaş, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor 4. tura yükseldi.
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