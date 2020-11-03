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MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-2 Kocaelispor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.11.2020 23:43 | Son Güncelleme

Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 1-2 Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig ekibi Kocaelispor, Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

  1. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, pres yaparak topu kaptı ve altıpas çizgisi yanından şutunu çekti, top kale diğerinin köşesinden geri döndü.

Maçın ilk yarısında Alper Potuk ile MKE Ankaragücü'nün bir topu daha direkten dönerken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

  1. dakikada Kocaelispor golü buldu. Mesut Özdemir'in orta saha yakınından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası yayında Atakan Rıdvan Çankaya'nın kafasından seken topa ceza sahası içinden gelişine vuran Mervan Yusuf Yiğit, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
  2. dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Alper Potuk'un sol kanattan ortasına Bolingi'nin altıpas içinden kafa vuruşunda kale direğinden dönen topu Bolingi, bu sefer röveşata ile filelere gönderdi: 1-1.

90 5. dakikada Kocaelispor ikinci golü buldu: Murat Cem Akpınar'ın çizgiden çıkardığı topla kale önünde buluşan Erdinç Karakaş, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor 4. tura yükseldi.

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