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MAÇ SONUCU | Porto 3-0 Marsilya

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.11.2020 07:46 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Porto, Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı.

MAÇ SONUCU | Porto 3-0 Marsilya

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Porto, Marsilya'yı konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Porto'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marega, 28. dakikada Sergio Oliverira ve 69. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Marsilya'da Dimitri Payet, 10. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Grupta üst üste ikinci galibiyetini alan Porto, puanını 6'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 3 maçta da mağlup olan Marsilya ise puansız olarak son sırada yer aldı.

İki takım, 25 Kasım'da bu kez Marsilya'da karşı karşıya gelecek.

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