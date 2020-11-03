MAÇ SONUCU | Shakhtar 0-6 Mönchengladbach

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Shakhtar ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. NSK Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleyi Alman ekibi 6-0 kazanarak Devler Ligi’nde bu sezonun en farklı skoruna imza attı.

Grupta oynadığı ilk iki maçta Inter ve Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Mönchengladbach, Ukrayna’da çok rahat bir galibiyet aldı.

Corona olan isimler nedeniyle kalede ve savunmada eksikleri olan Shakhtar, rakibin karşısında hiçbir varlık gösteremedi.

Mönchengladbach’a galibiyeti getiren golleri 8, 26 ve 79. dakikalarda Plea, 17. dakikada Bondar (K.K), 44’te Bensebaini ve 65. dakikada Stindl kaydetti.

Bu sonucun ardından Shakhtar 3. haftayı 4 puanda kapatırken, Mönchengladbach da 5 puana yükseldi.

İki takım 4. haftada 25 Kasım Çarşamba günü Almanya’da karşılaşacak.

