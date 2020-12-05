MAÇ SONUCU | West Ham United 1-3 Manchester United

Premier Lig'in 11. haftasında West Ham ile Manchester United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Manchester maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibinin golü 38. dakikada Soucek'ten geldi. United'ın golleri ise 65. dakikada Pogba, 68. dakikada Greenwood ve 78. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 19'a çıkardı. West Ham ise 11 maç sonunda 17 puanda kaldı.

Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında derbi maçta sahasında City ile karşılaşacak. West Ham United ise aynı haftada, Leeds United deplasmanına gidecek.

WEST HAM HER MAÇTA GOL ATIYOR

West Ham United, bu sezon golcü kimliğiyle öne çıkıyor. Londra ekibi bu sezon ligdeki 11 maçının 10'unda skor üretti.

West Ham, bu alanda Liverpool'la beraber zirveyi paylaşıyor.

SONRADAN GİRİP MAÇI ALDILAR

Norveçli teknik adam Solksjaer, yıldız oyuncuları Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'u sürpriz bir kararla maçın ilk 11'ine almadı.

İki isimde ikinci yarıdaki katkılarıyla galibiyette başrol oynadı.

BRUNO FERNANDES ALEV ALEV

Portekizli on numara oyuncusu Bruno Fernandes, Şubat 2020'de Kırmızı Şeytanlar'la ilk maçına çıktığından beri ligde en çok skor katkısı yapan isim oldu.

Bu süreçte 38 resmi maça çıkan Fernandes, bu maçlarda 22 gol ve 14 asistlik katkı yaptı.

