MAÇ SONUCU | Young Boys 4-3 Bayer Leverkusen

Young Boys ile Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Bol gollü geçen mücadelede 4-3'lük skorla kazanan taraf Young Boys oldu.

Karşılaşmada ilk gol 3. dakikada Young Boyslu Christian Fassnacht'tan geldi. 19. dakikada İsviçre ekibi Theoson Siebatcheu ile farkı 2'ye çıkardı. 44. dakikada Young Boys Elia Meschak ile bir kez daha ağları havalandırdı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Leverkusen'de Patrick Schick 49 ve 52. dakikalarda attığı gollerle farkı 1'e indirdi. 68. dakikada Leverkusenli Moussia Diaby, beraberliği getiren golü kaydetti ve skor eşitlendi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Young Boys'un 2. golünün sahibi Siebatcheu bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu golle birlikte Young Boys, Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup etti.

