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Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da maçı kazanamadılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.10.2024 10:19
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Hatay’da ligin başlamasına bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, lisanslarının yeniden çıkarılmasıyla maça çıkmayı başardılar. Futbolcularının lisansları çalınan Mesaspor, müsabakayı 1-0 kaybetti.

Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da maçı kazanamadılar

Hatay 1. Amatör kümede mücadele eden Mesaspor, ligdeki ilk maçına bir gün kala talihsiz bir olay yaşamış ve kulüp binasından 20 A takım oyuncusunun lisansları çalınmıştı. Hayrete düşüren olay sonrası Mesaspor yöneticileri, TFF’ye başvurarak futbolcuların lisansların yeniden çıkarmayı başardı ve sahaya çıktı. Gergin anların yaşandığı Mesaspor - Azganlıkspor müsabakasını Azganlıkspor 1-0’lık galibiyetle tamamlandı. Lisanslarının çalınmasına rağmen galibiyet için sahaya çıkan futbolcular, başlarına gelen talihsiz olay sonrası lige de mağlubiyetle başladı.

HAKAN AYDIN: “HOCAMIZIN UZUN UĞRAŞLARI NETİCESİNDE BİR GÜNDE BÜTÜN FUTBOLCULARIN LİSANSLARINI YETİŞTİRDİ”

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Mesaspor Kulübü yöneticisi Hakan Aydın, maça çıkmak için mücadele ettiklerini dile getirerek, “Kısa süre zarfında hocamızın uzun uğraşları neticesinde bir günde bütün futbolcuların lisanslarını yetiştirdi. Antakya’ya TFF’ye sabahın erken saatlerinde giden ve maç saatine kadar Hocamızın uzun uğraşları sonucu maça çıkabildik. Biz istesek maça çıkmayarak mazeret üretebilirdik ama biz maça çıkmak istiyorduk ve çıktık. Maçın asla ertelenmesini istemedik. Galip gelerek motivasyonumuzu arttırmak istedik ama mağlup olduk. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bugün sahada mücadele eden on bir futbolcumuz ve yedek kulübesinde takım arkadaşlarımız olsun hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Aslanlar gibi sahaya çıkıp bugün mücadele ettiler. Lig bir maç değil Uzun bir maratondur. İnşallah sezon sonunda biz hedefe ulaşacağız” dedi.

“ŞU AN EMNİYET GÜÇLERİMİZ HALEN OLAYLA İLGİLENİYOR, İNŞALLAH GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ”

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Emniyet güçlerinin lisansları çalan şahısları tespit etmek için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Aydın, “Bizler bahanenin arkasına sığınmak istemiyoruz, maçı izleyen bütün seyirciler zaten maç öncesi yaşadığımız olaya şahit oldular. Sadece şunu belirtmek istiyorum ben takımla gurur duyuyorum. Biz Mesaspor Kulübü olarak kocaman bir aileyiz hiçbir güç bizi yıkamaz. Bizde aile ortamı var tüm futbolcularımızla biz gurur duyuyoruz. Sporcularımız Maça daha çok kenetlendi, helal olsun onlara diyorum. Bizi hiç kimse yıkamaz. Şu an emniyet güçlerimiz halen olayla ilgileniyor. İnşallah güzel haberler bekliyoruz emniyetimizden. Biz emniyetimize güveniyoruz. Gerekeni en kısa sürede yapacaklarından eminiz” ifadelerini kullandı.

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amatör lig
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