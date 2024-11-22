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Macaristan galibiyetinin ardından Ergin Ataman: "Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.11.2024 23:53
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 3. maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66'lık skorla mağlup etti. Alınan bu galibiyetin ardından başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Ataman ''Oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık. Milli takım forması giymek gururdur." dedi.

Macaristan galibiyetinin ardından Ergin Ataman: "Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya"

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız ağırladığı Macaristan'ı 92-66'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında başantrenör Ergin Ataman, maçı değerlendirdi.

''ŞU ANDAKİ TEK KONSANTRASYONUMUZ...''

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Tek konsantrasyonlarının FIBA EuroBasket 2025'e katılmak olduğunu söyleyen Ataman, "Şu andaki tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti elde etmek. Avrupa Şampiyonası bileti elde ettikten sonra da çok iyi bir jenerasyonumuz var şu anda, elimizde çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım" şeklinde konuştu.

''CEDİ OSMAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

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Macaristan maçının oynandığı sırada takımı Panathinaikos'un da maça çıktığını vurgulayan Ergin Ataman, "Burada ben özellikle Panathinaikos kulübüne bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ama ben izinden ziyade hem Türk Milli Takımı'nı hem de Panathinaikos'u çalıştırıyorum. Böyleydi anlaşmamız ama özellikle Cedi Osman gibi yabancı bir oyuncusunu milli takıma yollayan aynı anda maçı olan tek kulüp. Buradan ben bir kez daha kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de çok ciddi bir katkı verdi. Tabii ki Türk kulüplerimiz de bu takımı destekliyor. Burası milli takım. Herkesin desteklemesi gereken, gururla destekleyeceği bir takım. Bugün buraya katılan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir. Bu çocuklar da bugün bunu en iyi şekilde temsil ettiler. Tabii ki işimiz bitmedi. Pazartesi günü çok önemli bir maçımız daha var. Sonra şubat ayında yine maçlarımız var. Basketbol Milli Takımı'ndaki milli ruhu hem bu çocuklarımızla hem de buraya gelen yaklaşık 10 bin taraftarın coşkusuyla bir kez daha Türkiye'ye yaşattığımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

''MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEYEN HER OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK''

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Açıklamalarına devam eden Ataman, "İkisi de iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları da davet ettik ve onlara da şans verdik. Melih Tunca, özellikle Ümit Milli Takım'da çok iyi bir turnuva oynadı. Takım netice olarak başarılı olmasa da bireysel olarak çok iyi durumdaydı. Kendi takımında da önemli katkılar veriyor. David Mutaf ise bana göre ligin flaş Türk oyuncularından bir tanesi. Bu sezon ilk sezonu olmasına rağmen Türkiye Ligi'nde çok akıllı. Özellikle hücum anlamında bize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İyi olan oynar. Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık. Milli takım forması giymek gururdur" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Ergin Ataman milli takım
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