YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti

Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti

DÜZCE HABERLERİ  | 13.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda, normalleşme süreci ile başlayan yeni kurallarla rafting heyecanı tekrar başladı - Rafting Düzce İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe: - "Mart ayından itibaren ilk sezona 'Bismillah' dedik. Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra bu özlemimize son verdik. İnsanların bir tedirginliği vardı. 'Nasıl olur?' diye. Ufak sayılarla başladık. Misafirlerimiz, doğaseverlerimiz ilgi gösterdiler. Eskiden olduğu gibi Melen Çayı'mız şenlendi"

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'de, normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden düzenleme yapılan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen mevkisinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda, rafting turları normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle tekrar start aldı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alması ve 12 kilometrelik macera dolu parkuru ile doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede suya giren yüzlerce macerasever, yağış ile birlikte daha da keyifli bir hal alan turlarını tamamladı.

Sporseverler yeni alınan tedbirler kapsamında kullanacakları tüm malzemeleri önce dezenfekte havuzuna soktu, daha önce 9 kişi binilen botlara sosyal mesafe kuralları gereği 5 kişi bindi.

Rafting Düzce İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, geçen hafta suya indiklerini ve ön çalışma yaptıklarını fakat bu hafta misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Pandemi sürecinin sezon başlangıcına denk geldiği için bu yıl henüz misafirlerini yeni ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Tepe, "Mart ayından itibaren ilk sezona bismillah dedik. Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra bu özlemimize son verdik. İnsanların bir tedirginliği vardı. 'Nasıl olur?' diye. Ufak sayılarla başladık. Misafirlerimiz, doğaseverlerimiz ilgi gösterdiler. Eskiden olduğu gibi Melen Çayı'mız şenlendi." dedi.

"Önce sağlık sloganı" ile turlara başladıklarının altını çizen Tepe, "Botlara normalde 8-9 kişi atabiliyorken şu an 4 kişi bindiriyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Botlarımızı, kask ve yeleklerimizi her tur sonrası dezenfektan ile yıkayarak temizliyoruz. İnsanların aklında soru işareti kalmayacak şekilde botlarımızı tura hazırlıyoruz. Jeopolitik konumu nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın ortasındayız. 30 milyona hitap ediyoeuz. Gönül rahatlığıyla Melen Çayı'na rafting yapmaya misafirlerimizi bekliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

OSB’deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor

OSB’deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Düzce Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
13:00
İkindi
17:00
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Düzce Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Ankara Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Düzce İGM iki ay aradan sonra toplandı

Düzce İGM iki ay aradan sonra toplandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bayram öncesi kuaförler ve berberler denetlendi

Bayram öncesi kuaförler ve berberler denetlendi

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.