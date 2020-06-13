Maceraseverler Melen Çayı'na akın etti

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip olan Düzce'de, normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden düzenleme yapılan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen mevkisinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda, rafting turları normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle tekrar start aldı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alması ve 12 kilometrelik macera dolu parkuru ile doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede suya giren yüzlerce macerasever, yağış ile birlikte daha da keyifli bir hal alan turlarını tamamladı.

Sporseverler yeni alınan tedbirler kapsamında kullanacakları tüm malzemeleri önce dezenfekte havuzuna soktu, daha önce 9 kişi binilen botlara sosyal mesafe kuralları gereği 5 kişi bindi.

Rafting Düzce İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, geçen hafta suya indiklerini ve ön çalışma yaptıklarını fakat bu hafta misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.