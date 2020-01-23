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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Sonuçta Galatasaray ile oynuyorsunuz. Net pozisyonlara girer, oyun olarak bizden üstün olur ve eleniriz. Çıkar tebrik eder ve önümüze bakarız ama bu şekilde elenmek bizi üzdü"

İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 2-1 yenildikleri rövanş maçında hakem hataları nedeniyle elendiklerini ileri sürerek bundan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, müsabakaya kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda toparlandıklarını belirterek, "İlk devre kendi adımıza vasat bir oyun vardı. Galatasaray 1-2 pozisyona girdi. İkinci yarıda stratejimizi değiştirdik ve oyuna denge getirdik." diye konuştu.

Kartal, maçın en net pozisyonunu Samudio ile bulduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Onu atabilseydik farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Sonuçta tartışmaya açık bir penaltı var. Ardından 1-1 oldu. Sonra bir gol yedik. Son saniyelerde bir gol attık. Top havadayken hakem düdük çaldı. Maçtan sonra hakemin yanına gittim, neden golü vermediğini sordum. Kaleci kendi oyuncusuyla çarpıştı. Faul yoktu. 'Kaleciye faul olduğu için golü iptal ettim.' dedi. Sonuçta eleniriz, eleriz önemli değil ama bu şekilde elenmek bizi üzdü. Bu işin bir standardı varsa herkese her yerde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Erken çalınan bir düdük olduğu için VAR'a gidilmedi. Hakem kendi kararını verdi. Takdir haklarını rakip takımdan tarafa kullandı. İkinci yarı denk bir oyun vardı ve iyi mücadele ettik. Sonuçta Galatasaray ile oynuyorsunuz. Net pozisyonlara girer, oyun olarak bizden üstün olur ve eleniriz. Çıkar tebrik eder ve önümüze bakarız ama bu şekilde elenmek bizi üzdü."

Süper Lig'de hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Sivasspor çok istikrarlı bir grafik çiziyor. Bir futbol adamı olarak başkanını, yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Bu bütçelerle istikrarlı bir şekilde bu iradeyi ortaya koyuyorlar. Türk futboluna bir renk getirdiler. Katkı sağladıklarına inanıyorum. Geçen hafta güzel bir galibiyet elde ettik. Sivas'a puan veya puanlar almak için gideceğiz. Aşağıdan bir an önce uzaklaşabilmemiz için puanlara ihtiyacımız var. Bunun için iyi çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarında maç oynanacak, kar yağıyormuş ama elimizden geleni yaparak Rize'ye iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Çaykur Rizespor Futbol Galatasaray İsmail Kartal Maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası

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