Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile hem taktik hem de mücadele açısından güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de güzel bir lig maçı olduğunu belirtti.

Sivasspor ve Galatasaray'ın galibiyet için oynadığını aktaran Çalımbay, "Oyuna başlayışımız istediğimiz şekildeydi. Baskı yaparak başlamamız gerekiyordu, baskı yaparak da başladık. Pozisyonları da golü de bulduk ve Galatasaray takımını oyuna da sokmadık." dedi.

- "İkinci golü beklemiyorduk"

Gol attıktan sonra geriye çekilmemeleri gerektiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Fakat geriye çekildik, bunu hiç istemedim. Çünkü bizim o baskıyı devam ettirmemiz gerekiyordu. Bundan sonra Feghouli ve Donk'un oyuna girmesi bize problem olmaya başladı. İkinci yarı tekrar oyuna girmemiz gerekiyordu. Zaman zaman oyun üstünlüğü Galatasaray'a geçse de yine de biz dikkatli şekilde oynamaya çalıştık. İkinci golü beklemiyorduk. Beni en çok üzen de yediğimiz gollerin ikisinin de hemen hemen aynı şekilde benzer gol olması. Bunları bizim yemememiz gerekiyordu, böyle hatalar yapmamamız gerekiyordu. Ama maalesef oluyor böyle şeyler."