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Maçın ardından

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 20:25 | Son Güncelleme

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Boluspor'u ligde bırakma hedefine ulaştırdığımız için mutluyuz" - Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u yenerek sezonu 33 puanla 15. sırada tamamlayan Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Boluspor'u ligde bırakma hedefine ulaştırdığımız için mutluyuz." dedi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2019-2020 sezonunu ligde kalarak tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir'e lige tutunma hedefiyle geldiklerini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Boluspor'u ligde bırakma hedefine ulaştırdığımız için mutluyuz. Zorlu bir sezon geçirdik. Ligde kalıp hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Karşımızda dirençli bir Eskişehirspor vardı. Bütün maçlardan kendilerine yakışan direnci gösteriler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum."

Son sırada yer alıp küme düşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer ise maça genç futbolculardan oluşan bir kadroyla çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmanın 26. dakikasına kadar iyi oynadıklarını anlatan Özer, "Bireysel hatadan gol yedik. 80. dakikadan sonra genç oyuncuları değiştirerek onların yerine de genç oyuncuları sahaya sürdük. Onları da görme imkanı bulduk. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Eskişehirspor'a sahip çıkalım. Çok değerli bir takım, Eskişehirspor. İşimiz gerçekten çor zor. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

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