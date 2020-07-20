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Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 20.07.2020 00:15 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Bulduğumuz bir golle maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık" - Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik: "Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik. İyi futbol oynadık"

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ikinci yarıda baskılı oyunla 3 puan aldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen toplantıda Denizlispor karşılaşmasının kolay olmadığını belirtti. Rakip takımın kendi sahasında karşılayarak oyun yollarını kapatmaya çalıştığını ifade eden Bulut, "Biz elimizden geleni yaptık. Pozisyon yaratmaya çalıştık, yarattık da. Rakibe pozisyon da verdik, ilk yarı. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık. Ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık." dedi.

Erol Bulut, kazanmaları gereken maçtan 3 puanla ayrıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İlk 5'in içerisinde olmak istiyoruz. Bu hedefimizi önümüzdeki haftaya bıraktık. Çünkü Galatasaray bir puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de maçımızı alırsak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra biliyorsunuz kupa final maçımız var. Ama önemli olan bugün burada kazanmamız. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

- Yukatel Denizlispor cephesi

Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik ise iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

İlk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduklarını anlatan Atik, "Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik. İyi futbol oynadık. Başakşehir, Trabzonspor ve bugün Alanyaspor ile mücadele ettik. Ligin en güçlü 3 takımıyla bu mücadeleyi verdik. Ben oyuncularımızı tebrik ettim. Başlarını kaldırmalarını söyledik. Bugün 90+5. dakika gol yemelerine rağmen, bu ligi hakkettiklerini gösterdiler." şeklinde konuştu.

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